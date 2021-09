Link kopiert

Lustenau Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Meisterschaft der Alps Hockey Liga in Ritten wurde abgesagt, beim EHC Lustenau gedenkt man heute den ganzen Tag über an den bei einem Autounfall um Lebens gekommen Toni Saarinen. Für den ehemaligen Publikumsliebling findet um 9 Uhr in der E