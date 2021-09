Podium erstrahlt weiter in Rot-Weiß-Rot













FUJI Die österreichischen Handbiker bei den Paralympics in Japan haben gestern, Mittwoch, wie am Vortag drei Medaillen geholt. Hatte es am Dienstag im Zeitfahren Gold, Silber und Bronze gegeben, wurden es im Straßenrennen bei recht kühlen Temperaturen, Regen und Nebel einmal Silber und zweimal Bronz