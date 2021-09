Link kopiert

Kanada ist erstmals seit neun Jahren wieder Weltmeister im Frauen-Eishockey. Die Kanadierinnen gewannen das Finale in Calgary gegen den Erzrivalen und Titelverteidiger USA in der Verlängerung mit 3:2 (0:2,2:0,0:0;1:0). In einer Neuauflage des ewigen Duells verzeichneten die US-Amerikanerinnen den be