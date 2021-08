Link kopiert

Wien In eineinhalb Trainingswochen und mit zwei Testspielen in Wien soll Österreichs Eishockey-Nationalteam fit für die Olympia-Qualifikation werden. Teamfindung, Kampf um den Platz in der Mannschaft und Erfolgserlebnisse stehen am Samstag gegen Ungarn und am Sonntag gegen Italien (jeweils 16.30/liv