Link kopiert

Altach Ohne Manuel Thurnwald, aber mit viel Selbstvertrauen im Gepäck ist Altach am Freitag Richtung Innsbruck aufgebrochen. Die Erwartung mit am Bord drückt Cheftrainer Damir Canadi folgendermaßen aus: „Ein positives Ergebnis.“ Dass der 51-Jährige dabei gar an den dritten Saisonsieg denkt, sagt er