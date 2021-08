Link kopiert

Innsbruck Er ist erst einmal 22 Jahre alt und doch schon seit fünf Saisonen in der Bundesliga. Die Rede ist von Valentino Müller, der am 26. September 2016 unter Damir Canadi sein Debüt in der obersten Spielklasse gabe. 17 Jahre und acht Monate war der Ludescher, als er beim 0:0 gegen RB Salzburg ei