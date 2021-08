Link kopiert

Schwarzach Sturm Graz hat seine gute Frühform in der Bundesliga auch in den Europacup mitgenommen. Der Tabellenzweite der laufenden Saison steht nach einem 3:1-Auswärtssieg im Play-off-Hinspiel bei NS Mura in Slowenien vor dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Die Sturm-Tore im Mur-Duell