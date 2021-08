Link kopiert

Schwarzach Der achte Spieltag in der VN.at-Eliteliga hat einmal mehr gezeigt, dass in dieser Saison alles möglich ist. Gut für alle Fußball-Fans, doch auch alle VN.at-Abonennten dürfen sich freuen. Denn ab sofort sind online die Highlights aller Spiele pro Spieltag abrufbar. Und so einfach geht es: