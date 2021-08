Link kopiert

Rankweil Großer Jubel im Lager der Rot-Weißen, die dank des 4:2-Heimsieges über Lauterach in der Tabelle auf Rang vier vorrückten. Schon jetzt liegt Rankweil auf Rekordkurs, denn noch nie zuvor gelangen in der VN.at-Eliteliga vier Siege. Das große Plus der jungen Rankler? Der unbedingte Siegeswille