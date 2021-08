Link kopiert

St. Gallen Am 2. September steigt in St. Gallen WM-Qualispiel zwischen Liechtenstein und Deutschland. Die VN verloren in Zusammenarbeit mit dem Liechtensteiner Fußballverband (LFV) drei mal zwei Tickets für die Partie. Es ist das erste offizielle Match von Bundestrainer Hansi Flick (56) als Chef des