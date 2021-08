Lustenau misst sich mit Zell am See













Link kopiert

Lustenau Der EHC Lustenau startet den Testspielbetrieb für die Alps Hockey League heute (18.30 Uhr) gegen Ligakonkurrent EK Zell am See. Seit Montag stehen die EHC-Cracks auf dem Eis. „In erster Linie gilt es gegen Zell die neuen Spieler gut in die Mannschaft zu integrieren“, sagt Vorstandsmitglied