Link kopiert

Lingenau Schlamm und Dreck von einer angrenzenden Aushubdeponie haben das Hauptspielfeld des FC Rotenberg in Langenegg zum Problemfall werden lassen. Und so werden die Heimspiele weiter im Waldstadion in Lingenau ausgetragen. Auch jenes heute gegen die Amateure von der Austria. Dass zusätzlich sechs