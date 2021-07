Link kopiert

Dornbirn „Jetzt sind in erster Linie Punkte gefragt“, bringt es Trainer Eric Orie auf den Punkt. Nach zwei Niederlagen zum Start – Cup und Liga – will man nicht noch mehr Druck aufkommen lassen. Einiges, so Orie, habe zwar schon funktioniert, allein die Ergebnisse hätten nicht gestimmt. So hofft er