Im Streben nach Medaillen wartet Österreichs Team bei den Sommerspielen in Tokio gleich zum Auftakt mit einer Athletin mit olympischer Finalerfahrung auf. Magdalena Lobnig war in der Nacht auf heute in den Vorläufen des Frauen-Einers schon rund zehn Stunden vor der Eröffnungsfeier des Großereignisse