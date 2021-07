Link kopiert

Dornbirn Mit drei Spielen in der Fremde gehen die Bulldogs Dornbirn die neue Saison in der bet-at-home-Ice-Eishockeyliga an. Nach dem Auftakt in Graz am 17. September müssen die Cracks von Trainer Kai Suikkanen in Bratislava (18.) und am 24. Sepemtber in Salzburg antreten. Die Saison-Heimpremiere gi