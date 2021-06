Startschuss am Arlberg













Link kopiert

Lech Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen absolvierte die Mannschaft des SC Austria Lustenau von Sonntag bis Mittwoch einen Teambuilding-Lehrgang in Lech am Arlberg. Organisator Stephan Muxel hat einmal mehr zusammen mit den Austria-Sympathisanten Nicole und Clemens Walch vom Hotel Go