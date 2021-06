Link kopiert

Budapest Cristiano Ronaldo riss in totaler Erleichterung beide Arme in die Luft und marschierte dann schnurstracks zu Peter Gulacsi. Der Superstar – mit elf Euro-Treffern überflügelte er den bisherigen EM-Rekordschützen Michel Platini – nahm den Mann in den Arm, der Portugal beinahe den Start in die