Wien Nach 1471 Tagen ist der Meisterpokal zurück in Hard. Nach drei Vizemeistertiteln in den letzten drei Saisonen haben die Roten Teufel vom Bodensee mit einem teuflisch starken Auftritt bei den Fivers Margareten gleich den ersten Matchball genützt und den siebten Titelgewinn in der Vereinsgeschich