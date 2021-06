Weltverband zeichnet das Meeting in Götzis aus













Götzis Die bedeutendste Auszeichnung, die der Internationale Leichtathletik-Weltverband zu vergeben hat, steht seit dem Wochenende auch in Götzis. Im Möslestadion fand die lang ersehnte Verleihung der World Athletics Heritage Plaque in der Kategorie „Veranstaltung“ an das Hypomeeting. Damit wird die