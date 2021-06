Link kopiert

Bad Tatzmannsdorf Die Einserfrage in der österreichischen Nationalmannschaft wird noch länger unbeantwortet bleiben. Teamchef Franco Foda kündigte zuletzt an, eventuell erst kurz vor dem ersten EM-Match am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien seine Entscheidung zu treffen. Die drei Anwärter Ale