Dornbirn, lustenau Hinter den beiden heimischen Zweitliga­klubs liegen aufregende Tage, rund um die Verpflichtung von Markus Mader. Denn der Fußballtrainer, derzeit in Faak am See beim UEFA-Pro-Lizenz-Kurs, hat die sich ihm bietende Chance, bei der Austria in das Profigeschäft einzusteigen, genutzt.