Die Zielflagge war bereits in Sicht













Link kopiert

Paris Knapp eine Stunde lief alles nach Wunsch, doch dann riss der Faden komplett. Nach einer komfortablen 6:3-, 4:1-Führung musste die Dornbirnerin Julia Grabher in ihrem Drittrundenspiel in der Qualifikation für den Hauptbewerb der French Open in Paris doch noch als Verliererin vom Platz und verpa