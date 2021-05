Link kopiert

Altach Mit Lukas Prokop wechselt ein junger Austria-Wien-Spieler nach Altach. 15 Jahre spielte der 22-Jährige für die Veilchen, in den letzten drei Saisonen kam er zu 75 Einsätzen. Prokop („Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Kindheitstraum in Erfüllung. Altach steht für professionel