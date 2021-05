Link kopiert

Schwarzach Die letzte Runde der deutschen Bundesliga hat ein Finale furioso erlebt. Ein Kölner Tor in der 86. Minute besiegelte den Bremer Abstieg, mit einem Treffer in der 90. Minute schoss sich Robert Lewandowski zum alleinigen Rekordmann, und in der 92. Minute beförderte ausgerechnet Conference-L