Link kopiert

Hard Der erste Schritt ist getan und die Türe in Richtung Halbfinale geöffnet. Zum Auftakt der Best-of-three-Viertelfinalserie feierte der Alpla HC Hard gegen Bärnbach/Köflach einen klaren 32:23-Heimsieg und kann bereits am Freitag (18.30 Uhr) auswärts den Einzug in die Vorschlussrunde finalisieren.