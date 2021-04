K.-o.-Runde startet am 11. Mai













Wien Im Gleichschritt absolvieren die beiden Ländle-Hochburgen im Männerhandball die Viertelfinalserie in der Spusu Liga. Der Alpla HC Hard startet am 11. Mai (18.10 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Bärnbach/Köflach. Zwei Stunden später beginnt für Bregenz in Schwaz die K.-o.-Runde.