Sieg vor Fans

New York Doppelt Grund zur Freude hatten Michael Raffl und die Washington Capitals in der NHL. Die Capitals übernahmen mit einem 1:0-Heimsieg über die New York Islanders die Führung in der East Division und spielten erstmals in dieser Saison vor Zuschauern. 2133 Fans erlebten den Erfolg