Link kopiert

Lissabon Der Tag X für Bettina Plank im Kampf um den Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio rückt näher. Mit dem Premier-League-Turnier am Wochenende in Lissabon wird die finale Phase eröffnet. Anschließend stehen noch die Europameisterschaft (19. bis 23. Mai) in Porec und als letzter