Link kopiert

Hartberg „Es ist ganz schwierig, nach so einem Spiel etwas zu sagen. Das darfst du einfach nicht verlieren. Wir müssen endlich den Siegeswillen in die Mannschaft bringen.“ Diese deutlichen Worte fand Altach-Torschütze Daniel Maderner nach dem Auswärtsspiel in Hartberg. Zunächst war man dank seines T