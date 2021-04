Link kopiert

Schwarzach In der Alps Hockey League ging gestern Abend die Einschreibefrist für die Meisterschaft 2021/22 zu Ende. Die Vorarlberger Teilnehmer EHC Lustenau, VEU Feldkirch und EC Bregenzerwald haben ihre Nennungen abgegeben. Neu dabei ist, wie bereits bekannt, der EK Zell am See. Und die Vienna Capi