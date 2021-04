Link kopiert

Warschau Nur von kurzer Dauer war für Johannes Ludescher die letzte Standortbestimmung vor dem letzten Olympia-Qualifikationsturnier, das vom 6. bis 9. Mai in Sofia (Bul) über die Bühne geht. Der 28-jährige Freistilspezialist des KSK Klaus musste sich bei der Ringer-EM in Warschau in der Auftaktrund