Frey und Co. lösen WM-Ticket













Marki Österreichs Handball-Frauenteam wird kommenden Dezember erstmals seit 2009 bei einer WM-Endrunde vertreten sein. Nach dem 29:29-Remis am Freitag im Heimspiel setzten sich Kapitänin Sonja Frey und Co. im Play-off-rückspiel in Marki gegen Polen mit 29:26 (15:11) durch und lösten damit das Ticket