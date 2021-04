BW Linz feiert den achten Sieg in Folge













Link kopiert

Schwarzach In der 2. Liga hat Spitzenreiter BW Linz die Tabellenführung ausgebaut. Die Oberösterreicher feierten in Amstetten mit dem 2:0 ihren achten Sieg in Folge und liegen nun je fünf Zähler vor dem FC Liefering und Lafnitz. Die Salzburger büßten gegen die Juniors OÖ Punkte beim 1:1 ein.