Link kopiert

Altach Die Geschichte beider Mannschaften ist eine lange, seit der Saison 1991/92 stehen sich der Cashpoint SCR Altach und die SV Ried in verschiedensten Bewerben gegenüber. Und so begegnen sich die Teams heute zum 31. Mal, in der Bundesliga ist es das Duell Nummer 27. Und das gerade einmal 27 Tage