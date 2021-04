Nachbaur-Abgang in Röthis nur Aprilscherz













Röthis Leider unterlief den VN in der Heimat-Berichterstattung am Donnerstag, 8. April im Zusammenhang mit dem Abgang von Andreas Nachbaur als Obmann des SC Röfix Röthis ein Fehler. Irrtümlich nahm man die Aussendung am 1. April, dass Nachbaur aus persönlichen Gründen sein Amt als Obmann zur Verfügu