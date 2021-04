Link kopiert

Berlin Hertha BSC hat Tormanntrainer Zsolt Petry nach dessen homophoben und migrationsfeindlichen Aussagen mit sofortiger Wirkung freigestellt. In einem am Montag veröffentlichten Interview in der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung „Magyar Nemzet“ tätigte Petry fragwürdige Aussagen zum Thema Z