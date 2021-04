Link kopiert

Tokio Die japanische Schwimm-Hoffnung Rikako Ikee hat sich gut zwei Jahre nach ihrer Leukämie-Diagnose bzw. acht Monate nach ihrer Rückkehr zum Wettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Die 20-Jährige gewann am Wochenende in 57,77 Sek. den nationalen Titel über 100 m Delfin. Ikee h