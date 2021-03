Link kopiert

Der Name ist Programm. Die beste Zeit für einen Frühjahrsputz ist zumeist am Frühlingsanfang im März. So monatstreu wurde es in Altach in den letzten Jahren nicht gehandhabt. Der Präsident (Peter Pfanner) wurde 2019 kurz davor, der Vertrag mit dem nunmehr freigestellten Trainer (Alex Pastoor) im Jah