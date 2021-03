Link kopiert

Dornbirn Wie am Sonntag gelang den Bulldogs gegen Salzburg auch im sechsten Viertelfinal-Duell kein Treffer. Mit der 0:3-Niederlage endete die Saison der Bulldogs. Die Mozartstädter verwandelten einen 0:2-Serien-Rückstand in einen 4:2-Erfolg und damit gelang gleiches, wie schon in der Saison 2013/14