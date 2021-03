Link kopiert

Lustenau, Feldkirch Zweite Heimniederlage in nur drei Tagen für die Lustenauer. In einem torreichen Spiel entschieden vor allem individuelle Fehler im desolaten zweiten Drittel das Spiel. Das Spiel begann ebenso schlecht wie beim 1:3 gegen Pustertal. In der zweiten Minute gingen die Gäste in Führun