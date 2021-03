Link kopiert

Edmonton Die Toronto Maple Leafs haben die Edmonton Oilers auch im dritten Duell innerhalb von fünf Tagen klar beherrscht. Nach einem 4:0 am Samstag und einem 3:0 am Montag feierte Toronto am Mittwoch einen 6:1-Auswärtssieg. Die Maple Leafs sind mit 38 Punkten aus 24 Spielen weiter das Top-Team