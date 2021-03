Link kopiert

Niederlage

Las Vegas Nach sechs Siegen in Serie musste Minnesota Wild, der Klub des rekonvaleszenten Erstrundendrafts Marco Rossi, wieder eine Niederlage einstecken. Das Team aus St. Paul verlor gegen die Vegas Golden Knights mit 4:5 in der Verlängerung, nachdem man 3:1 und 4:2 in Führung gelegen war