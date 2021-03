Link kopiert

Altach Noch vor einem Jahr – am 2. März 2020 fand das letzte Bundesliga-Heimspiel ohne Zuschauer-Beschränkungen in der Cashpoint Arena statt (3:2-Erfolg gegen Salzburg) – hätten sich Jürgen Meusburger, Julian Sandholzer und Stefan Herbek wohl nicht vorstellen können, einmal so lange auf ihren Wochen