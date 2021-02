Link kopiert

Altach Am Samstag steigt das Abschlusstraining. Dann entscheidet sich, welche 18 Spieler plus die beiden Torleute den Bus in Richtung Lavanttal besteigen wird. Für Neo-Cheftrainer Damir Canadi aber steht schon zuvor fest: „Es wird einige Härtefälle geben.“ Der 50-Jährige lobt nämlich weiterhin den A