Link kopiert

Dornbirn Mit knapp drei Millionen Euro wird der Marktwert der Mannschaft auf der Fußball-Plattform transfermarkt.at bewertet. Damit rangiert der FC Mohren Dornbirn an 16. und letzter Stelle in der 2. Liga. Doch allen Unkenrufen zum Trotz mischen die Rothosen nach einem perfekten Start in das Frühjah