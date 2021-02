Link kopiert

Bregenz Die zahlreichen Trainingseinheiten auf dem Ergometer und in der Kraftkammer sowie die Ausdauerläufe auf den Pfänder in den Wintermonaten haben sich für Vorarlbergs Ruderer gelohnt. Bei der erstmals dezentral in virtueller Form durchgeführten 32. Österreichischen Indoor-Rudermeisterschaft gab