Dass die Gemeinde Göfis unglaublich stolz auf ihre Bürgerin Katharina Liensberger ist, versteht sich von selbst. Sie hat feste Wurzeln in Göfis und ist eine von uns, auch wenn sie berufsbedingt selten zu Hause ist. Gelegentlich sieht man sie - ganz Sportlerin - am Tennisplatz. Ich war beim Rennen wohl nervöser als sie. Wir bedauern alle sehr, dass wir in der jetzigen Zeit keinen großen Empfang machen können. Aber ich will kein zweites Kleinwalsertal. Es wird eine Ehrung von Land und Gemeinde in kleinem Rahmen geben. Thomas Lampert, Bürgermeister Göfis