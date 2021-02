Link kopiert

Lahti Es war ein spannender, ja dramatischer Wettkampf – und am Ende feierten die ÖSV-Jungadler einen Doppelerfolg. Ganz oben auf dem Stockerl stand mit Niklas Bachlinger ein junger VSV-Springer, den die VN-LeserInnen am vergangenen Wochenende in der Beilage „50 Köpfe“ kennenlernen durften. „Mein Ta