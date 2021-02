Link kopiert

Der FC Bayern München startet heute, Montag (19 Uhr), in die Mission um den sechsten Titel. Bei der Club-Weltmeisterschaft in Katar will Trainer Hansi Flick Bild) mit dem deutschen Rekordmeister „Geschichte schreiben“. Der Champions-League-Sieger wird im Halbfinale einsteigen, in Doha trifft er auf