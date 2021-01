Link kopiert

WIllingen Ex-Gesamtsieger Peter Prevc ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst deshalb zumindest den Skisprung-Weltcup am Wochenende in Willingen. Als enge Kontaktperson des bisher symptomfreien Olympiazweiten von 2014 muss auch sein jüngerer Bruder Domen in Deutschland aussetzen